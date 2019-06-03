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РИА Новости

Замглавы СБ Украины Баканов допустил, что может возглавить спецслужбу

Вчера, 12:31
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КИЕВ, 3 июн – РИА Новости. Первый замглавы Службы безопасности Украины Иван Баканов допускает, что может возглавить эту спецслужбу, если такое решение примет Верховная рада.
Президент Украины Владимир Зеленский 22 мая назначил руководителя своего предвыборного штаба Баканова первым заместителем главы Службы безопасности страны.
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"От меня этот вопрос не зависит. Он зависит, в том числе, от Верховной рады Украины. Если Верховная рада утвердит мою кандидатуру, то, соответственно, я буду главой Службы безопасности", - сказал Баканов в понедельник на брифинге.
Он отметил, что не знает, рассматривалась ли его кандидатура на пост главы спецслужбы.
В конце мая Зеленский внес в Верховную раду представления на увольнение министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака. При этом Климкин, Полторак и Грицак ранее написали заявления об отставке. Окончательное решение принимает Рада.
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