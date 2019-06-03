Замглавы СБ Украины Баканов допустил, что может возглавить спецслужбу

КИЕВ, 3 июн – РИА Новости. Первый замглавы Службы безопасности Украины Иван Баканов допускает, что может возглавить эту спецслужбу, если такое решение примет Верховная рада.

Президент Украины Владимир Зеленский 22 мая назначил руководителя своего предвыборного штаба Баканова первым заместителем главы Службы безопасности страны.

"От меня этот вопрос не зависит. Он зависит, в том числе, от Верховной рады Украины. Если Верховная рада утвердит мою кандидатуру, то, соответственно, я буду главой Службы безопасности", - сказал Баканов в понедельник на брифинге.

Он отметил, что не знает, рассматривалась ли его кандидатура на пост главы спецслужбы.