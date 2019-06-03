Первые пассажиры улетели из Симферополя по электронным посадочным талонам

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Туристы, вылетающие из аэропорта Симферополя, теперь могут использовать электронные посадочные талоны, сохраненные на смартфонах, сообщает пресс-служба авиаузла.

"Международный аэропорт "Симферополь" внедрил систему использования электронных посадочных талонов. Первые пассажиры с посадочными талонами, сохраненными на мобильных электронных устройствах, уже благополучно прошли регистрацию и совершили полеты", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что для того, чтобы воспользоваться электронным посадочным талоном пассажиры должны зарегистрироваться на рейс онлайн.

Для ускорения обслуживания клиентов в аэропорту было смонтировано специальное оборудование. Оно позволяет сканировать штрих-код билета с мобильных устройств и обеспечивает доступ к электронной базе. Возможность самостоятельной печати или получения талона, оформленного на бумаге, сохраняется, говорится в сообщении.