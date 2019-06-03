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РИА Новости
Туризм

Первые пассажиры улетели из Симферополя по электронным посадочным талонам

Вчера, 13:05
25
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт "Симферополь"
Международный аэропорт Симферополь
© РИА Новости / Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Туристы, вылетающие из аэропорта Симферополя, теперь могут использовать электронные посадочные талоны, сохраненные на смартфонах, сообщает пресс-служба авиаузла.
"Международный аэропорт "Симферополь" внедрил систему использования электронных посадочных талонов. Первые пассажиры с посадочными талонами, сохраненными на мобильных электронных устройствах, уже благополучно прошли регистрацию и совершили полеты", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что для того, чтобы воспользоваться электронным посадочным талоном пассажиры должны зарегистрироваться на рейс онлайн.
Для ускорения обслуживания клиентов в аэропорту было смонтировано специальное оборудование. Оно позволяет сканировать штрих-код билета с мобильных устройств и обеспечивает доступ к электронной базе. Возможность самостоятельной печати или получения талона, оформленного на бумаге, сохраняется, говорится в сообщении.
Услуга наиболее удобна для пассажиров, которые путешествуют без багажа. Они могут проходить в зону посадки на свои рейсы без посещения стоек регистрации. Во время входа в стерильную зону аэропорта или на борт самолета пассажирам понадобится лишь приложить экраны своих мобильных устройств со штрих-кодом к специальному считывающему оборудованию и предъявить паспорт.
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