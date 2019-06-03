В Китае выпустили предупреждение для студентов, собирающихся на учебу в США

ПЕКИН, 3 июн – РИА Новости. Министерство образования Китая в понедельник обнародовало официальное предупреждение для студентов, собирающихся на учебу в США, о необходимости быть готовыми к отказу в визе или ограничениям по ее сроку.
"На протяжении некоторого времени ряд китайских студентов, проходящих обучение в США, столкнулись с ограничениями в визе, срок получения виз увеличился, при этом срок их действия сократился, участились случаи отказа в визе", - говорится в распространенном заявлении ведомства.
Отмечается, что "министерство обращает внимание многочисленных студентов и ученых (направляющихся на учебу в США – Прим. ред.) на необходимость усилить оценку рисков, предпринять меры предосторожности и провести надлежащую подготовку".
Напряженность между странами в последние недели возрастает, в том числе и в гуманитарной сфере на фоне продолжающейся почти год торговой войны.
Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.
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