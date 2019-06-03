СК подтвердил, что в драке в Подмосковье погиб ветеран боевых действий

"Он не смог остаться равнодушным, пройти мимо - и вмешался в драку. Потерпевший попытался помочь мужчине, которому в ходе потасовки нанесли ножевое ранение, произведя из имеющегося при себе травматического пистолета несколько предупредительных выстрелов в воздух. В этот момент неустановленное лицо нанесло ему удар ножом в область сердца. От полученного телесного повреждения потерпевший скончался на месте. Нападавшие с места происшествия скрылись", - говорится в сообщении.