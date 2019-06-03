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РИА Новости

Тимошенко обвинила КС Украины в попытке сорвать досрочные выборы в Раду

Вчера, 12:19
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко
© РИА Новости / Стрингер
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Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Архивное фото
КИЕВ, 3 июн - РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обвинила Конституционный суд (КС) Украины в попытке сорвать досрочные выборы в Верховную раду.
В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Позже депутат от фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук сообщил, что депутаты обжаловали в Конституционном суде указ Зеленского о роспуске парламента. Парламентарии просят рассмотреть их представление в месячный срок. В КС Украины подтвердили получение жалобы депутатов на указ Зеленского о роспуске Рады.
"Сегодня под угрозой проведение досрочных парламентских выборов, несмотря на то, что более 70% людей ждут этих выборов 21 июля. Как раз через Конституционный суд, который частично сформирован еще во времена Януковича, все это болото в парламенте хочет пролонгировать свою жизнь еще до осени, и Конституционный суд планирует стать соучастником в том, чтобы сорвать досрочные выборы парламента", - сказала Тимошенко в понедельник в ходе заседания согласительного совета парламентских фракций. По ее словам, если прежняя власть сорвет выборы, это будет противоречить интересам общества.
Владимир Гройсман
27 мая, 13:05
"Перетянуть одеяло". Политолог оценил шансы Гройсмана на выборах в РадуПодавший в отставку украинский премьер Владимир Гройсман отказался объединяться с экс-президентом Петром Порошенко на предстоящих парламентских выборах. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Семен Уралов, небольшие шансы на выборах у Гройсмана есть.
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Верховная Рада УкраиныЮлия ТимошенкоПартия "Батькивщина"УкраинаВ мире
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