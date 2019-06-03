Тимошенко обвинила КС Украины в попытке сорвать досрочные выборы в Раду

В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Позже депутат от фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук сообщил, что депутаты обжаловали в Конституционном суде указ Зеленского о роспуске парламента. Парламентарии просят рассмотреть их представление в месячный срок. В КС Украины подтвердили получение жалобы депутатов на указ Зеленского о роспуске Рады.

"Сегодня под угрозой проведение досрочных парламентских выборов, несмотря на то, что более 70% людей ждут этих выборов 21 июля. Как раз через Конституционный суд, который частично сформирован еще во времена Януковича, все это болото в парламенте хочет пролонгировать свою жизнь еще до осени, и Конституционный суд планирует стать соучастником в том, чтобы сорвать досрочные выборы парламента", - сказала Тимошенко в понедельник в ходе заседания согласительного совета парламентских фракций. По ее словам, если прежняя власть сорвет выборы, это будет противоречить интересам общества.