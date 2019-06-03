Военные помогают восстанавливать Дзержинск после взрывов на заводе

"Военнослужащие бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа приступили к оказанию помощи местным жителям в ликвидации последствий чрезвычайного происшествия в Дзержинске Нижегородской области… Они проведут уборку осколков стекла, строительного мусора, а также окажут помощь в восстановлении шести общеобразовательных школ, одного детского сада и здания сборного пункта военного комиссариата Нижегородской области", - говорится в сообщении ведомства.

Днем в субботу в цехе по производству тротила в ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске произошло несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составила 800 квадратных метров на объектах завода и 400 квадратных метров в прилегающем лесном массиве. Сведений о погибших нет. По последним данным, число пострадавших в результате серии взрывов увеличилось до 116 человек, в лечебных учреждениях находится 17 человек, один из них в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".