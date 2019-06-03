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РИА Новости

Переходное правительство Австрии принесло присягу

Вчера, 12:17
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ВЕНА, 3 июн – РИА Новости. Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен в понедельник привtл к присяге переходное правительство во главе с временным канцлером республики Бригитте Бирляйн, этот кабмин будет руководить страной до досрочных парламентских выборов в сентябре.
В минувший вторник Ван дер Беллен освободил от обязанностей правительство страны во главе с Себастьяном Курцем после вынесенного парламентом вотума недоверия на фоне скандала с бывшим вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе. В четверг президент назначил Бригитте Бирляйн, ранее занимавшую пост председателя Конституционного суда, на должность временного канцлера республики.
Перед тем как привести к присяге переходное правительство, Ван дер Беллен освободил от обязанностей временный кабмин во главе с Хартвигом Легером. Церемонию транслировали австрийские телеканалы.
Функции вице-канцлера и министра юстиции начал выполнять Клеменс Яблонер, на протяжении двух десятилетий председательствовавший в Административном суде, а пост главы МИД Австрии временно занял Александер Шалленберг, который до сих пор руководил европейским отделом в ведомстве канцлера и тесно работал с Себастьяном Курцем.
Временный канцлер Австрии Бригитта Бирляйн на пресс-конференции в Вене. 30 мая 2019
30 мая, 17:19
Курц прокомментировал назначение Бирляйн канцлером Австрии
МВД в переходном правительстве занял Вольфганг Пешорн, ранее бывший председателем финансовой прокуратуры. Руководить министерством финансов начал Едвард Мюллер, руководитель одного из отделов в этом министерстве, он также возглавил министерство спорта, которое числилось за бывшим вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Временным главой министерства транспорта стал Андреас Райххардт, ранее исполнявший функции генерального секретаря австрийского минтранса. Главный в австрийском министерстве обороны теперь Томас Штарлингер, генерал-майор австрийских ВС.
Минсельхоз возглавила Мария Патек, минэкономики – Элизабет Удольф-Штробль, министерство образования – Элииза Раускала. Все они до сих пор руководили отделами в соответствующих министерствах.
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский
30 мая, 17:35
Посол: Россия ждет от нового канцлера Австрии дальнейшего углубления связей
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Бригитте БирляйнАвстрияВ мире
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