Переходное правительство Австрии принесло присягу

ВЕНА, 3 июн – РИА Новости. Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен в понедельник привtл к присяге переходное правительство во главе с временным канцлером республики Бригитте Бирляйн, этот кабмин будет руководить страной до досрочных парламентских выборов в сентябре.

В минувший вторник Ван дер Беллен освободил от обязанностей правительство страны во главе с Себастьяном Курцем после вынесенного парламентом вотума недоверия на фоне скандала с бывшим вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе. В четверг президент назначил Бригитте Бирляйн, ранее занимавшую пост председателя Конституционного суда, на должность временного канцлера республики.

Перед тем как привести к присяге переходное правительство, Ван дер Беллен освободил от обязанностей временный кабмин во главе с Хартвигом Легером. Церемонию транслировали австрийские телеканалы.

Функции вице-канцлера и министра юстиции начал выполнять Клеменс Яблонер, на протяжении двух десятилетий председательствовавший в Административном суде, а пост главы МИД Австрии временно занял Александер Шалленберг, который до сих пор руководил европейским отделом в ведомстве канцлера и тесно работал с Себастьяном Курцем.

МВД в переходном правительстве занял Вольфганг Пешорн, ранее бывший председателем финансовой прокуратуры. Руководить министерством финансов начал Едвард Мюллер, руководитель одного из отделов в этом министерстве, он также возглавил министерство спорта, которое числилось за бывшим вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе.

Временным главой министерства транспорта стал Андреас Райххардт, ранее исполнявший функции генерального секретаря австрийского минтранса. Главный в австрийском министерстве обороны теперь Томас Штарлингер, генерал-майор австрийских ВС.