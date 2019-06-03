В Приамурье создали комиссию по расследованию смерти подростка в лагере

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 июн - РИА Новости. Комиссия по расследованию несчастного случая в детском лагере "Колосок", где во время утренней зарядки скончался школьник, создана при правительстве Амурской области, сообщила РИА Новости представительница пресс-службы регионального кабмина.

В воскресенье во второй день смены в "Колоске" во время утренней физической зарядки скончался мальчик 2005 года рождения, сообщили ранее в пресс-службе правительства региона. Медики оказали необходимые реанимационные мероприятия, но безуспешно. Точная причина смерти устанавливается. СУСК РФ по Амурской области возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" (часть 1 статья 109 УК РФ), проверку начала и прокуратура Амурской области. По предварительным данным следствия, причиной смерти подростка могло быть заболевание сердца, сообщил СУСК.

"При правительстве Амурской области создана комиссия по расследованию несчастного случая в детском оздоровительном лагере "Колосок". В состав комиссии, возглавила которую зампред правительства Ольга Лысенко, вошли представители министерств здравоохранения, образования и спорта Приамурья, комиссия изучит все факты и оценит действия ответственных лиц",- сказали в пресс-службе правительства региона.

Собеседница агентства уточнила, что с детьми в лагере сейчас работает психолог, также будет проведено родительское собрание "по разъяснению ситуации".

Ранее пресс-секретарь администрации города Благовещенска Екатерина Касимова сообщила РИА Новости, что школьник был воспитанником отделения легкой атлетики и находился в лагере в рамках спортивной смены, которую организовала областная спортивная школа.