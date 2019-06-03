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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Путин поприветствовал участников и гостей ПМЭФ

Вчера, 12:17
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© РИА Новости / Александр ГальперинСимволика Петербургского международного экономического форума 2019
Символика Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Александр Гальперин
Символика Петербургского международного экономического форума 2019
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Россия открыта к активному, равноправному взаимодействию со всеми государствами, региональными и международными организациями для обеспечения всеобщего экономического роста, выработанные на ПМЭФ рекомендации и заключенные в его рамках соглашения послужат укреплению международного партнерства, построению благополучного будущего стран и народов, считает президент России Владимир Путин.
В своем приветственном слове участникам, организаторам и гостям Петербургского международного экономического форума, опубликованном в журнале ПМЭФ-2019, глава государства отметил, что более двух десятилетий форум вносит значительный вклад в поиск ответов на ключевые вопросы современности, в формирование содержательной и конструктивной повестки для широкого международного сотрудничества, направленного на достижение устойчивого и сбалансированного развития.
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"И в этом году государственные деятели, авторитетные политики и эксперты, представители деловых и научных кругов обстоятельно обсудят перспективы российской и глобальной экономики, обменяются мнениями по различным аспектам цифровизации и технологических вызовов, по таким насущным проблемам, как изменение климата и рост социального неравенства", - говорится в приветственном письме.
По словам Путина, для того, граждане всех стран имели возможность реализовать свой потенциал, получить образование и достойную работу, были уверены в будущем своих детей, нужна сильная и эффективная экономика, честные и прозрачные правила глобальной торговли, свободный обмен инвестициями и технологиями, здоровая и честная конкуренция.
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"Россия открыта к активному, равноправному взаимодействию со всеми государствами, региональными и международными организациями для обеспечения всеобщего экономического роста, развития транспортной, энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры, в продвижении интеграционных процессов – в том числе на евразийском и азиатско-тихоокеанском пространствах. Убежден, что выработанные на форуме рекомендации и заключенные в его рамках соглашения послужат укреплению международного партнерства, построению благополучного будущего наших стран и народов", - добавил он.
В свою очередь, руководитель аппарата правительства РФ, председатель оргкомитета по подготовке ПМЭФ Константин Чуйченко в своем приветствии отметил, что деловая программа форума включает дискуссии, бизнес-диалоги и встречи на самом высоком уровне и, как всегда, обещает быть насыщенной и интересной. "Уверен, результатом форума станет большое количество подписанных соглашений, которые в скором будущем приведут к значимым взаимовыгодным проектам", - отметил он.
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Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран.
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Петербургский международный экономический форумПетербургский международный экономический форум (фонд)Владимир ПутинРоссияЭкономика
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