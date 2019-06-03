Путин поприветствовал участников и гостей ПМЭФ

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Россия открыта к активному, равноправному взаимодействию со всеми государствами, региональными и международными организациями для обеспечения всеобщего экономического роста, выработанные на ПМЭФ рекомендации и заключенные в его рамках соглашения послужат укреплению международного партнерства, построению благополучного будущего стран и народов, считает президент России Владимир Путин.

В своем приветственном слове участникам, организаторам и гостям Петербургского международного экономического форума, опубликованном в журнале ПМЭФ-2019, глава государства отметил, что более двух десятилетий форум вносит значительный вклад в поиск ответов на ключевые вопросы современности, в формирование содержательной и конструктивной повестки для широкого международного сотрудничества, направленного на достижение устойчивого и сбалансированного развития.

"И в этом году государственные деятели, авторитетные политики и эксперты, представители деловых и научных кругов обстоятельно обсудят перспективы российской и глобальной экономики, обменяются мнениями по различным аспектам цифровизации и технологических вызовов, по таким насущным проблемам, как изменение климата и рост социального неравенства", - говорится в приветственном письме.

По словам Путина, для того, граждане всех стран имели возможность реализовать свой потенциал, получить образование и достойную работу, были уверены в будущем своих детей, нужна сильная и эффективная экономика, честные и прозрачные правила глобальной торговли, свободный обмен инвестициями и технологиями, здоровая и честная конкуренция.

"Россия открыта к активному, равноправному взаимодействию со всеми государствами, региональными и международными организациями для обеспечения всеобщего экономического роста, развития транспортной, энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры, в продвижении интеграционных процессов – в том числе на евразийском и азиатско-тихоокеанском пространствах. Убежден, что выработанные на форуме рекомендации и заключенные в его рамках соглашения послужат укреплению международного партнерства, построению благополучного будущего наших стран и народов", - добавил он.

В свою очередь, руководитель аппарата правительства РФ, председатель оргкомитета по подготовке ПМЭФ Константин Чуйченко в своем приветствии отметил, что деловая программа форума включает дискуссии, бизнес-диалоги и встречи на самом высоком уровне и, как всегда, обещает быть насыщенной и интересной. "Уверен, результатом форума станет большое количество подписанных соглашений, которые в скором будущем приведут к значимым взаимовыгодным проектам", - отметил он.