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РИА Новости

В Раде призвали Зеленского дать политическую оценку сносу памятника Жукову

Вчера, 12:16
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CC BY 4.0 / администрация президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY 4.0 / администрация президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 3 июн - РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский призвал президента Владимира Зеленского и украинский парламент дать политическую оценку действиям националистов, снесшим памятник маршалу Георгию Жукову в Харькове.
В воскресенье представители националистических организаций повалили бюст Жукова в Харькове возле дворца спорта.
"Вчера в Харькове состоялся акт вандализма и надругательства над памятником маршалу Жукову. Мы считаем, что президент и Верховная рада должны дать свою политическую оценку этим событиям, а правоохранительные органы отрыть дело по этому факту", - сказал Новинский в понедельник в ходе заседания согласительного совета парламентских фракций.
Георгий Жуков — выдающийся советский военачальник, маршал Советского Союза. Остался в истории как один из главных творцов Победы в Великой Отечественной войне. Под его руководством велась оборона Ленинграда и разгром немецко-фашистских войск под Москвой. С его именем связаны и многие другие знаковые события Великой Отечественной и Второй мировой войн; 24 июня 1945 года Жуков принимал Парад Победы в Москве. В послевоенное время Жуков занимал должность главнокомандующего сухопутными войсками вооруженных сил СССР, командовал войсками Одесского и Уральского военных округов.
Националисты повалили бюст маршала Жукова в Харькове
2 июня, 20:16
В ОП призвали власти Украины публично осудить вандалов, снесших бюст Жукова
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