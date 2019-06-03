В Раде призвали Зеленского дать политическую оценку сносу памятника Жукову

"Вчера в Харькове состоялся акт вандализма и надругательства над памятником маршалу Жукову. Мы считаем, что президент и Верховная рада должны дать свою политическую оценку этим событиям, а правоохранительные органы отрыть дело по этому факту", - сказал Новинский в понедельник в ходе заседания согласительного совета парламентских фракций.

Георгий Жуков — выдающийся советский военачальник, маршал Советского Союза. Остался в истории как один из главных творцов Победы в Великой Отечественной войне. Под его руководством велась оборона Ленинграда и разгром немецко-фашистских войск под Москвой. С его именем связаны и многие другие знаковые события Великой Отечественной и Второй мировой войн; 24 июня 1945 года Жуков принимал Парад Победы в Москве. В послевоенное время Жуков занимал должность главнокомандующего сухопутными войсками вооруженных сил СССР, командовал войсками Одесского и Уральского военных округов.