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РИА Новости

Tinder должен будет предоставлять ключи дешифровки по запросу спецслужб

Вчера, 12:15
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© AFP 2019 / Lionel Bonaventure Логотип приложения для знакомств Tinder
Логотип приложения для знакомств Tinder
© AFP 2019 / Lionel Bonaventure
Логотип приложения для знакомств Tinder. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Роскомнадзор внес Tinder в реестр организаторов распространения информации, следует из данных реестра.
Теперь онлайн-сервис знакомств по запросу российских спецслужб обязан предоставлять ключи для расшифровки сообщений.
Дата регистрации сервиса в реестре - 31 мая.
Сейчас в реестр организаторов распространения информации из популярных мессенджеров включены Telegram, WeChat и Snapchat. При этом за непредоставление данных для включения в реестр на территории России заблокированы мессенджеры Line и Blackberry Messenger.
Tinder - популярный сервис для знакомств. Входит в американскую Match Group.
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Популярные комментарии
А больше им ниче не предоставить?!
3 июня, 13:07
ggogol.7
1101022
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