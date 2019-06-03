Tinder должен будет предоставлять ключи дешифровки по запросу спецслужб

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Роскомнадзор внес Tinder в реестр организаторов распространения информации, следует из данных реестра.
Теперь онлайн-сервис знакомств по запросу российских спецслужб обязан предоставлять ключи для расшифровки сообщений.
Дата регистрации сервиса в реестре - 31 мая.
Сейчас в реестр организаторов распространения информации из популярных мессенджеров включены Telegram, WeChat и Snapchat. При этом за непредоставление данных для включения в реестр на территории России заблокированы мессенджеры Line и Blackberry Messenger.
Tinder - популярный сервис для знакомств. Входит в американскую Match Group.