Отец убитого в Подмосковье спецназовца дает показания следователю

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Алексей Белянкин, отец убитого в Красногорском районе Подмосковья молодого человека, сообщил РИА Новости, что дает показания следователю.
Ранее управления СК и МВД по Московской области сообщили, что 1 июня неизвестный зарезал мужчину в ходе драки под Красногорском, возбуждено уголовное дело по статье "убийство". По данным Telegram-канала Mash, погибший - боец спецназа ГРУ, участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, он был убит ножом, вступившись за незнакомцев, которых избивала толпа.
"Я сейчас у следователя", - сказал Алексей Белянкин.