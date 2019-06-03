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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Житель Мордовии убил священника и закопал тело в поле

Вчера, 12:13
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© Фото : Следственное управление СК РФ по Республике МордовияСледственные действия на месте захоронения мужчины в районе села Теньгушево
Следственные действия на месте захоронения мужчины в районе села Теньгушево
© Фото : Следственное управление СК РФ по Республике Мордовия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Житель Мордовии задержан по подозрению в убийстве священника, тело которого он закопал в поле, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по региону.
По данным следствия, священнослужитель пропал без вести 16 мая. Он не появлялся дома и не выходил на связь с родственниками. В ходе проведения поисковых и оперативно-розыскных мероприятий была получена информация, что к его исчезновению может быть причастен 45-летний ранее судимый житель Теньгушевского района.
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"Мужчина сознался в совершенном убийстве и указал место, куда закопал тело после совершения преступления. В ходе осмотра места происшествия тело потерпевшего с ножевыми ранениями было обнаружено в земле в поле в нескольких километрах от села Теньгушево", - рассказали в пресс-службе.
По предварительным данным, после убийства подозреваемый на автомашине родственников вывез тело священника и закопал его на глубину 90 сантиметров. При этом он также избавился от орудия преступления и своей одежды. После этого в поле были проведены сельскохозяйственные работы.
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"Судом по ходатайству следователя СК в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении убийства", - сообщили в пресс-службе.
Там уточнили, что сейчас устанавливаются мотивы преступления. "Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии. Скорее всего, убийство не связано с тем, что потерпевший был священнослужителем", - сказал собеседник агентства.
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Религия и мировоззрениеМордовияПроисшествия
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