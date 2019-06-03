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РИА Новости
Культура

Степашин предложил бесплатно раздавать книгу Гранина "Мой лейтенант"

Вчера, 12:11
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСергей Степашин
Сергей Степашин
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент Российского книжного союза Сергей Степашин на организационном комитете по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в РФ в 2016–2021 годах выступил с предложением бесплатно раздавать издания книги "Мой лейтенант" Даниила Гранина.
"Готовится издание полного собрания сочинений Даниила Гранина... У нас также есть задумка, чтобы одну из лучших книг Гранина, написанную, когда ему было за 90 лет, "Мой лейтенант", бесплатно раздавать гражданам. Считаю, что это самая современная книга о войне", — сказал Степашин.
Писатель Даниил Гранин
23 мая, 09:04
В Петербурге выберут лучший проект памятника писателю Даниилу Гранину
Даниил Гранин – ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Санкт-Петербурга. Он является автором романов "Иду на грозу", "Искатели", "Зубр", "Блокадная книга" и других. Большое внимание в своих произведениях он уделял развитию научно-технического творчества, а также теме Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда. Гранин – лауреат государственной премии СССР и государственной премии в области искусства за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности (2017). Гранин скончался в Петербурге 4 июля 2017 года в возрасте 98 лет. Первого января 2019 года Гранину исполнилось бы 100 лет.
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КультураДаниил Гранин (Герман)Сергей СтепашинРоссия
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