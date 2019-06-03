Степашин предложил бесплатно раздавать книгу Гранина "Мой лейтенант"

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент Российского книжного союза Сергей Степашин на организационном комитете по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в РФ в 2016–2021 годах выступил с предложением бесплатно раздавать издания книги "Мой лейтенант" Даниила Гранина.

"Готовится издание полного собрания сочинений Даниила Гранина... У нас также есть задумка, чтобы одну из лучших книг Гранина, написанную, когда ему было за 90 лет, "Мой лейтенант", бесплатно раздавать гражданам. Считаю, что это самая современная книга о войне", — сказал Степашин.