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РИА Новости

Huawei купила российские технологии распознавания лиц, сообщили СМИ

Вчера, 12:11
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСтенд компании Huawei
Стенд компании Huawei
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Китайская Huawei, одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций, приобрела технологии в области распознавания лиц от российского разработчика "Вокорд", пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.
По данным газеты, покупку совершили в мае через московское "Игл Софтлаб". Ее совладельцами стали российская "дочка" китайской компании "Техкомпания Хуавэй" и гонконгская "Хуавэй диджитал технолоджиз Ко., лимитед".
"Вокорд" не только продал "Игл Софтлаб" свои патенты и оборудование, но и перевел туда большинство своих сотрудников.
Представитель Huawei подтвердил "Ведомостям", что российская и гонконгская "дочки" компании действительно стали владельцами "Игл Софтлаб", однако детали сделки не раскрыл.
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Huawei TechnologiesТехнологииЭкономика
Популярные комментарии
К сожалению, китайцам наши технологии по распознаванию лиц не помогут, они все на одно лицо.
3 июня, 12:21
? !
44500120
Видимо кто-то тут совсем не понимает этого рынка, сидит на диване и лозунгами блещет. Никто не держит, создавайте свой продукт, вкладывайте свои деньги и потом, далее по тексту, "разивать и внедрять по всему миру..." А насчёт наварился и уехал жить куда-то, опять же это труд людей которые это создали без поддержки гос-ва и прочее, и куда тратить вознаграждения за труд это их дело. Наше дело гордится своими соотечественниками, и если есть возможность создавать условия для реализации и развития таких людей.
3 июня, 13:34
ggo.mail.ko
4430039
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