Huawei купила российские технологии распознавания лиц, сообщили СМИ

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Китайская Huawei, одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций, приобрела технологии в области распознавания лиц от российского разработчика "Вокорд", пишут Китайская Huawei, одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций, приобрела технологии в области распознавания лиц от российского разработчика "Вокорд", пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

По данным газеты, покупку совершили в мае через московское "Игл Софтлаб". Ее совладельцами стали российская "дочка" китайской компании "Техкомпания Хуавэй" и гонконгская "Хуавэй диджитал технолоджиз Ко., лимитед".

"Вокорд" не только продал "Игл Софтлаб" свои патенты и оборудование, но и перевел туда большинство своих сотрудников.