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РИА Новости

"Напугавший" украинских силовиков пользователь YouTube обратился к Матиосу

Вчера, 12:14
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Пользователь YouTube под ником 30192, который ранее в любительском видеоролике описал сценарий войны между Румынией и Молдавией с одной стороны и Украиной с другой, обратился к главному военному прокурору Украины Анатолию Матиосу.
Мужчина поблагодарил за популярность, а также признался в любви к Украине.

"Я слышал, что вы мой большой фанат, поэтому я хочу поблагодарить вас лично. Не переживайте, господин Анатолий, Украина — моя любимая страна", — сказал он.

Автор ролика добавил, что к его видео следует относиться с юмором.
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Ранее пользователь под ником 30192 опубликовал на YouTube ролик, в котором предсказал, что в 2022 году объединившиеся Румыния и Молдавия могут оккупировать часть Черновицкой и Одесской областей Украины. Автор отметил, что описывал альтернативную реальность.
В свою очередь, из-за видео Матиос принял решение созвать совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД.
Он пообещал внести в единый реестр досудебных расследований данные о подготовке неустановленными лицами "особо тяжких преступлений, посягающих на территориальную целостность украинского государства".
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Анатолий МатиосРумынияМолдавияУкраинаВ мире
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