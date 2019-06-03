"Напугавший" украинских силовиков пользователь YouTube обратился к Матиосу

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Пользователь YouTube под ником 30192, который ранее в любительском видеоролике описал сценарий войны между Румынией и Молдавией с одной стороны и Украиной с другой, Пользователь YouTube под ником 30192, который ранее в любительском видеоролике описал сценарий войны между Румынией и Молдавией с одной стороны и Украиной с другой, обратился к главному военному прокурору Украины Анатолию Матиосу.

Мужчина поблагодарил за популярность, а также признался в любви к Украине.

"Я слышал, что вы мой большой фанат, поэтому я хочу поблагодарить вас лично. Не переживайте, господин Анатолий, Украина — моя любимая страна", — сказал он.

Автор ролика добавил, что к его видео следует относиться с юмором.

Ранее пользователь под ником 30192 опубликовал на YouTube ролик, в котором предсказал, что в 2022 году объединившиеся Румыния и Молдавия могут оккупировать часть Черновицкой и Одесской областей Украины. Автор отметил, что описывал альтернативную реальность.

В свою очередь, из-за видео Матиос принял решение созвать совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД.