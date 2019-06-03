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РИА Новости

Россию пытаются отрезать от инфраструктуры интернета, заявил Песков

Вчера, 12:09
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Есть все основания думать, что Россию пытаются отрезать от глобальной инфраструктуры интернета, ведь страна уже сталкивается с санкциями и противозаконными с точки зрения международного права угрозами американских торговых структур, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"У нас есть все основания так думать", - ответил Песков в интервью телеканалу RT на вопрос о том, действительно ли есть повод думать, что кто-то пытается отрезать Россию от глобальной инфраструктуры интернета.
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"Против нас направлены американские санкции, мы столкнулись с угрозами со стороны международных торгово-промышленных организаций. Вернее, со стороны американских торговых структур, не международных. С точки зрения международного права, их действия можно назвать противозаконными", - продолжил представитель Кремля.
Он упомянул и о потенциальных рисках, связанных с использованием международных платежных систем, и о торговой войне, развернувшейся сейчас между США и китайскими производителями телекоммуникационного оборудования.
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Игры престолов. Huawei подала в суд на США Телекоммуникационный гигант Huawei подал иск в США из-за внесения в черный список. Китайская компания намерена доказать, что американские власти ведут себя антиконституционно. В Huawei попадание в список неугодных считают лишением общественных прав.
"Я не буду сейчас приводить примеры... Но вы помните? Тогда были разговоры о том, что Россию могут отключить от международных банковских систем. Сегодня мы стали свидетелями другой ситуации: китайскую компанию пытаются отключить от обновлений американской операционной системы — они станут недоступны на устройствах этой компании", - отметил Песков.
Министерство торговли США в середине мая внесло китайскую компанию Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.
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