Россию пытаются отрезать от инфраструктуры интернета, заявил Песков

"Я не буду сейчас приводить примеры... Но вы помните? Тогда были разговоры о том, что Россию могут отключить от международных банковских систем. Сегодня мы стали свидетелями другой ситуации: китайскую компанию пытаются отключить от обновлений американской операционной системы — они станут недоступны на устройствах этой компании", - отметил Песков.