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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Песков рассказал о "шантаже" в отношении ПМЭФ со стороны некоторых стран

Вчера, 12:09
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкБаннер с символикой Петербургского международного экономического форума
Баннер с символикой Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Баннер с символикой Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков интервью программе "Софико" на RT рассказал, что некоторые страны пытаются представить благоприятный инвестиционный климат в России в ином свете.
По его словам, перед организаторами Петербургского международного экономического форума стоит задача заверить всех участников и коллег, что климат на мероприятии дружественный и комфортный.

"Некоторые другие страны, к сожалению, пытаются представить дело в совсем ином свете. Мне кажется, здесь с их стороны наблюдаются признаки нечестной конкуренции.<...> Каждый год некоторые стороны изо всех сил стараются… "шантажировать" этот форум".

Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
Дмитрий Песков
Как подчеркнул Песков, это не значит, что атмосфера на форуме напряженная, ведь несмотря ни на что, ПМЭФ каждый год проходит успешно.
Кроме того, пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что к негативным откликам в СМИ о форуме следует относиться с "немалой смекалкой" и осторожностью, так как зачастую "их нельзя назвать настоящими новостями".
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет 6-8 июня. Мероприятие проводится с 1997 года, с 2006-го — под патронатом и при участии президента России. Форум стал площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
Вчера, 12:32
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
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Петербургский международный экономический форумПетербургский международный экономический форум (фонд)Дмитрий ПесковРоссияЭкономика
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