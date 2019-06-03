Песков рассказал о "шантаже" в отношении ПМЭФ со стороны некоторых стран

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков интервью программе " Софико " на RT рассказал, что некоторые страны пытаются представить благоприятный инвестиционный климат в России в ином свете. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков интервью программе "" на RT рассказал, что некоторые страны пытаются представить благоприятный инвестиционный климат в России в ином свете.

По его словам, перед организаторами Петербургского международного экономического форума стоит задача заверить всех участников и коллег, что климат на мероприятии дружественный и комфортный.

"Некоторые другие страны, к сожалению, пытаются представить дело в совсем ином свете. Мне кажется, здесь с их стороны наблюдаются признаки нечестной конкуренции.<...> Каждый год некоторые стороны изо всех сил стараются… "шантажировать" этот форум". Дмитрий Песков

Как подчеркнул Песков, это не значит, что атмосфера на форуме напряженная, ведь несмотря ни на что, ПМЭФ каждый год проходит успешно.

Кроме того, пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что к негативным откликам в СМИ о форуме следует относиться с "немалой смекалкой" и осторожностью, так как зачастую "их нельзя назвать настоящими новостями".