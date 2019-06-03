Песков отметил важность встреч Путина и Трампа

"И мы понимаем, что в отсутствие диалога на высшем уровне решение этих проблем пробуксовывает. Так что непроведение встреч нелогично и противоречит национальным интересам наших двух стран. Но мы не можем, как говорится, "быть святее папы Римского", - добавил Песков.