В Самаре эвакуировали воспитанников детского сада из-за короткого замыкания

САМАРА, 3 июн - РИА Новости. Более 70 детей и 10 взрослых эвакуировали в понедельник из детского сада в Самаре из-за короткого замыкания в водонагревателе, сообщает ГУМЧС РФ по региону.

По данным ведомства, информация о коротком замыкании в водонагревателе в детском саду на улице Агибалова в Железнодорожном районе поступила в 11.00 (10.00 мск). По информации МЧС, пожара не было.

"Пострадавших нет. Эвакуировали 71 ребенка и 10 человек персонала", - говорится в сообщении.