Сергей Шнуров назвал рэп-баттлы неинтересным зрелищем

"Мне кажется, что этот жанр уже умер. Скоропостижно скончался, как в свое время риторические бои в Риме. Как зрелище это неинтересно. Как выяснение отношений и сопоставление понятий – я не думаю, что в рамках баттла это в принципе возможно", - сказал Шнуров в интервью журналу ПМЭФ, который имеется в распоряжении РИА Новости.