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РИА Новости

Россия должна быть независимой в сфере интернета, заявили в Кремле

Вчера, 12:02
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В условиях, когда отдельные страны способны поставить под угрозу международное право, Россия обязана принять меры предосторожности, должна быть самодостаточной и независимой, в том числе в сфере интернета, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы наблюдаем, как разворачиваются торговые войны, мы сталкиваемся с угрозами. Мы видим последствия противозаконных действий", - отметил Песков в интервью телеканалу RT, говоря про закон "о суверенном интернете".
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Для иллюстрации таких противозаконных действий он предложил посмотреть, в частности, на то, что сегодня происходит с Ираном, Китаем, что было предпринято в недавнем прошлом в отношении России.
"И мы понимаем, что нам нужно быть самодостаточными, независимыми на всех фронтах. Это относится, в том числе, и к сфере интернета. Это глобальная информационная среда, но, к сожалению, мы живём в мире, где отдельные страны способны поставить под угрозу международное право. Мы обязаны принять меры предосторожности", - заявил представитель Кремля.
Президент России Владимир Путин подписал 1 мая закон, направленный на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа.
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