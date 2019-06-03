Россия должна быть независимой в сфере интернета, заявили в Кремле

"И мы понимаем, что нам нужно быть самодостаточными, независимыми на всех фронтах. Это относится, в том числе, и к сфере интернета. Это глобальная информационная среда, но, к сожалению, мы живём в мире, где отдельные страны способны поставить под угрозу международное право. Мы обязаны принять меры предосторожности", - заявил представитель Кремля.