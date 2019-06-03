Лучших музейных добровольцев отметили в Музее Победы

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Награждение финалистов социального проекта "Музейный доброволец" состоялось накануне в рамках фестиваля "Интермузей-2019", сообщает пресс-служба Роспатриотцентра.

Почетные дипломы получили лучшие волонтеры в номинациях "За наставничество", "За связь поколений", "За вклад в развитие памяти Победы", "За вклад в военную историю", "За вклад в Победу", "Народная память", "За волю к победе" и "За вклад в добровольческое движение".

"Музейный доброволец" по всей стране объединил энтузиастов, которые не просто любят свою историю, а помогают ее восстанавливать и хранить память о прошлом. Но самое главное, они приходят в музеи не как посетители, а как помощники и активные участники музейной жизни", – отметил директор Музея Победы Александр Школьник.

Победительница в возрастной категории до 18 лет Алина Латифова в свою очередь отметила, что сегодня общество плохо знакомо с историей своей страны в целом. По ее словам, история должна быть хобби для каждого, при этом ее нужно не заучивать, а "пропускать через себя".

Проект "Музейный доброволец" организован Музеем Победы совместно с АНО "Русич", Росдетцентром и Поисковым движением России. Его цель – создание всероссийской сетевой структуры волонтеров на базе региональных музеев военно-исторической тематики.