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РИА Новости

Песков считает, что США не готовы двигаться вперед в отношениях с Россией

Вчера, 11:51
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Вашингтон, к сожалению, сейчас не готов продвигаться вперёд в отношениях с Москвой, но президенту РФ Владимиру Путину не занимать опыта и терпения, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"К сожалению, сейчас мы видим, что продвигаться вперёд они не готовы вообще. Но Владимиру Путину не занимать опыта и терпения. И он возглавляет страну, которая хорошо умеет ждать", - сказал Песков в интервью программе "Софико" в эфире RT.
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"С самого начала президент России подчёркивал, что мы готовы продвигаться вперёд так далеко, как смогут наши американские коллеги", - добавил Песков.
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RTRussia Today (телекомпания)Дмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияПолитика
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