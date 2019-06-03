Песков считает, что США не готовы двигаться вперед в отношениях с Россией

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Вашингтон, к сожалению, сейчас не готов продвигаться вперёд в отношениях с Москвой, но президенту РФ Владимиру Путину не занимать опыта и терпения, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"К сожалению, сейчас мы видим, что продвигаться вперёд они не готовы вообще. Но Владимиру Путину не занимать опыта и терпения. И он возглавляет страну, которая хорошо умеет ждать", - сказал Песков в интервью программе "Софико" в эфире RT.
Он напомнил, что с самого начала президентства Трампа Путин выражал готовность выстраивать с Вашингтоном хорошие отношения и пытаться устранить ущерб, нанесённый Бараком Обамой в последний месяц его пребывания в должности.
"С самого начала президент России подчёркивал, что мы готовы продвигаться вперёд так далеко, как смогут наши американские коллеги", - добавил Песков.