Песков считает, что США не готовы двигаться вперед в отношениях с Россией

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Вашингтон, к сожалению, сейчас не готов продвигаться вперёд в отношениях с Москвой, но президенту РФ Владимиру Путину не занимать опыта и терпения, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"К сожалению, сейчас мы видим, что продвигаться вперёд они не готовы вообще. Но Владимиру Путину не занимать опыта и терпения. И он возглавляет страну, которая хорошо умеет ждать", - сказал Песков в интервью программе "Софико" в эфире RT

Он напомнил, что с самого начала президентства Трампа Путин выражал готовность выстраивать с Вашингтоном хорошие отношения и пытаться устранить ущерб, нанесённый Бараком Обамой в последний месяц его пребывания в должности.