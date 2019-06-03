Песков рассказал о влиянии санкций США на отношения России и Китая

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Американские санкции влияют на экономические отношения РФ и Китая, но их суверенитета хватает, чтобы действовать по-своему, тем более, что не все инвесторы проявляют осторожность в вопросе вложения средств в Россию, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"В этом мире всё взаимосвязано. Ни одна из стран не свободна в своих движениях и решениях. Любому государству приходится балансировать и корректировать свою деятельность в экономической области, потому что все мы зависим друг от друга. В этом плане — да, конечно, в наших двусторонних отношениях ощущается влияние американских санкций. Но в то же время нам хватает суверенитета, чтобы принимать такие меры, которые мы считаем для себя чрезвычайно важными. И, конечно же, двусторонние экономические отношения России и Китая — это очень значимый аспект мировой экономики", - сказал Песков в интервью программе " Софико " на RT.

Он отметил, что не только в Китае, но и в любой стране "предприниматели очень осторожны".

"Каждому из них приходится учитывать все факторы, все элементы, которые могут отразиться на нём в будущем. Некоторые китайские бизнесмены действуют с большей опаской, другие — более решительно. Кто-то ждёт, а кто-то строит в России предприятия, автозаводы. Один из таких заводов будет открыт во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию", - добавил Песков.

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По его словам, санкции оказывают "определённое влияние на различных зарубежных инвесторов, которые потенциально могли бы вкладываться в Россию; на бизнесменов, которые потенциально могли бы открывать здесь свои предприятия".