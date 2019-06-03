Дело Калви находится под личным контролем Путина, заявил Песков

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Дело арестованного предпринимателя Майкла Калви находится под личным контролем президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, конечно", - сказал Песков в интервью Софико Шеварднадзе на телеканале RT , отвечая на вопрос, находится ли это дело под личным контролем Путина и следит ли он за ним.

"Его информируют, он получает об этом отчёты. Дело это громкое. Он понимает, что в связи с ним у иностранных инвесторов возникает множество вопросов. Но закон есть закон – его надо соблюдать", - отметил представитель Кремля.

Басманный суд Москвы в феврале арестовал основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Следствие полагает, что банк лишился этих денег из-за заключения соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга ему были переданы 59,9% акций International Financial Technology Group, оценка которых была сильно завышена.