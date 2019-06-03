Песков назвал Калви благонадежным бизнесменом

"Не знаю, не знаю. Я ведь не отвечаю за выдачу такого разрешения. Нам, конечно, хотелось бы видеть его среди участников. Но я не считаю, что мы можем здесь как-то оценивать это дело… Мы не знаем, какой характер оно носит", - заявил Песков в интервью Софико Шеварднадзе в эфире RT, отвечая на вопрос, возможно ли участие предпринимателя в ПМЭФ.