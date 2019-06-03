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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Песков назвал Калви благонадежным бизнесменом

Вчера, 11:45
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Предприниматель Майкл Калви известен как благонадежный бизнесмен, в Кремле хотели бы видеть его среди участников Петербургского международного экономического форума, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Не знаю, не знаю. Я ведь не отвечаю за выдачу такого разрешения. Нам, конечно, хотелось бы видеть его среди участников. Но я не считаю, что мы можем здесь как-то оценивать это дело… Мы не знаем, какой характер оно носит", - заявил Песков в интервью Софико Шеварднадзе в эфире RT, отвечая на вопрос, возможно ли участие предпринимателя в ПМЭФ.
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Ранее сообщалось, что основатель инвестиционного фонда Baring Vostok, находящийся под домашним арестом, надеется принять участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и подал соответствующее прошение в Следственный комитет.
Песков, характеризуя дело Калви, отметил, что "это, конечно, очень досадная ситуация".
"Нам очень жаль. Нам, конечно же, хотелось бы увидеть Майкла среди участников форума. Он был довольно активным игроком на российском рынке в течение и даже больше пятнадцати лет. Мы все знаем его как благонадежного бизнесмена, приверженца российского рынка", - подчеркнул он.
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Басманный суд Москвы в феврале арестовал основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Следствие полагает, что банк лишился этих денег из-за заключения соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга ему были переданы 59,9% акций International Financial Technology Group, оценка которых была сильно завышена.
Впоследствии суд перевел под домашний арест Калви и бывшего главу банка "Восточный" Алексея Кордичева, остальные фигуранты дела остались в СИЗО: Дельпаль, директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер в области медиа Ваган Абгарян и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.
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Петербургский международный экономический форумДело Bаring VostokМайкл КалвиДмитрий Песков
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