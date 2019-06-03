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РИА Новости

Нарышкин не исключил встречу с главой ЦРУ

Вчера, 11:43
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин перед началом совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. 21 июня 2018
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин перед началом совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. 21 июня 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что его встреча с главой ЦРУ Джиной Хаспел в будущем возможна.
"Это возможно", - сказал Нарышкин в понедельник журналистам.
По его словам, взаимодействие руководителей российских спецслужб с американскими коллегами - "это устоявшаяся практика".
"И такое возможно и с нашими коллегами из Центрального разведывательного управления", - добавил он.
Ранее Нарышкин встречался в России и США с бывшим тогда директором ЦРУ Майком Помпео, ныне - госсекретарем США, они также вели беседы по телефону.
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Джина ХаспелСлужба внешней разведки РФЦентральное разведывательное управлениеСергей НарышкинВ мире
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