Нарышкин не исключил встречу с главой ЦРУ

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что его встреча с главой ЦРУ Джиной Хаспел в будущем возможна.
"Это возможно", - сказал Нарышкин в понедельник журналистам.
По его словам, взаимодействие руководителей российских спецслужб с американскими коллегами - "это устоявшаяся практика".
"И такое возможно и с нашими коллегами из Центрального разведывательного управления", - добавил он.
Ранее Нарышкин встречался в России и США с бывшим тогда директором ЦРУ Майком Помпео, ныне - госсекретарем США, они также вели беседы по телефону.