Нарышкин не исключил встречу с главой ЦРУ

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин перед началом совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. 21 июня 2018

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что его встреча с главой ЦРУ Джиной Хаспел в будущем возможна.

"Это возможно", - сказал Нарышкин в понедельник журналистам.

По его словам, взаимодействие руководителей российских спецслужб с американскими коллегами - "это устоявшаяся практика".

"И такое возможно и с нашими коллегами из Центрального разведывательного управления", - добавил он.