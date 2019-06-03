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РИА Новости
Ситуация в Судане

СМИ: число погибших при разгоне лагеря оппозиции в Хартуме возросло до 12

Вчера, 11:37
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КАИР, 3 июн — РИА Новости. Телеканал Sky News Arabia сообщил, что количество погибших при разгоне суданскими военными палаточного городка оппозиции в Хартуме увеличилось до 12.
Суданская армия рано утром в понедельник приступила к разгону палаточного лагеря у главного армейского командования в Хартуме. Сообщалось о применении огнестрельного оружия.
"На данный момент известно уже о 12 погибших при разгоне суданскими военными палаточного городка", - сказал в эфире корреспондент телеканала.
Вслед за разгоном палаточного лагеря, ведущее суданское оппозиционное движение Объединение профсоюзов Судана призвало жителей страны начать акцию гражданского неповиновения.
Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.
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