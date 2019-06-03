Минздрав поддержал введение экологического сбора для табачных компаний

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Минздрав России поддержал введение экологического сбора для табачных компаний, так как ежегодно выброшенные окурки, содержащие токсичные вещества, образуют до 680 миллионов тонн мусора, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения.

Ранее руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев выразил мнение, что табачные компании должны выплачивать экологический сбор, который будет рассчитываться исходя из вреда, который наносит их продукция.

В Минздраве отметили, что около двух третей окурков выбрасывают в окружающую среду, ежегодно они образуют до 680 миллионов тонн мусора, содержащего более 7 тысяч химических веществ, в том числе токсичных. В ведомстве отметили, что данный вопрос целесообразно проработать с Минприроды и Минфином России.