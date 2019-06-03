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РИА Новости

Минздрав поддержал введение экологического сбора для табачных компаний

Вчера, 11:33
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Минздрав России поддержал введение экологического сбора для табачных компаний, так как ежегодно выброшенные окурки, содержащие токсичные вещества, образуют до 680 миллионов тонн мусора, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения.
Ранее руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев выразил мнение, что табачные компании должны выплачивать экологический сбор, который будет рассчитываться исходя из вреда, который наносит их продукция.
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"Минздрав России не возражает против таких мер, учитывая, что курение наносит вред экологии", - сообщила пресс-служба.
В Минздраве отметили, что около двух третей окурков выбрасывают в окружающую среду, ежегодно они образуют до 680 миллионов тонн мусора, содержащего более 7 тысяч химических веществ, в том числе токсичных. В ведомстве отметили, что данный вопрос целесообразно проработать с Минприроды и Минфином России.
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Султан ХамзаевМоскваОбщество
Популярные комментарии
Курение должно стать экономически невыгодным. Более того, курящим людям медицинская страховка должна стоить дороже. Это очевидно.
3 июня, 11:44
shstunned hops
6000012
Просто очередной налог, но убивают экологию гораздо больше свалки такие как под москвой от которых люди в обморок падают, или Шиес сейчас загрязняют, понятно что так больше заработать можно просто вываливая, а не перерабатывая. В нормальной стране бы сделали сначала свалку организованую, и показали населению что тут очистка, тут переработка, вам ничего ен угрожает, а потом собирали деньиг с народа за мусор, а по факту собирают и также выбрасывают везде где хотят.
3 июня, 11:37
ХоХочу официально заявить, что
801003
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