Минтруд уточнил обязанности работодателя при ликвидации организации

"Мы объемы гарантий и их порядки не меняли. Так как Конституционный суд указал на пробел в законодательстве, мы уточнили формулировки, что теперь это обязанность работодателя в том числе. Прошу еще раз обратить внимание: мы лишь прописали более точно с точки зрения решения Конституционного суда те гарантии, о которых речь идет в настоящее время".