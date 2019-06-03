Житель Ейска убил мать и пошел смотреть футбол по телевизору

КРАСНОДАР, 3 июн - РИА Новости. Житель Ейска в ходе бытового конфликта зарезал мать и отправился в свою комнату смотреть футбол по телевизору, ему предъявлено обвинение в убийстве, назначена психолого-психиатрическая экспертиза, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.

По версии следствия, в ночь на 2 июня между 33-летним мужчиной и его матерью произошла ссора на бытовой почве.

"В ходе конфликта злоумышленник нанес женщине не менее четырех ударов кухонным ножом в область грудной клетки, тем самым убив ее. После произошедшего обвиняемый направился в свою комнату смотреть футбольный матч по телевизору",- говорится в сообщении.

Отмечается, что тело погибшей обнаружил этой же ночью родственник мужчины, врачи констатировали смерть. В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством о взятии мужчины под стражу, сообщает ведомство.