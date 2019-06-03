В ДНР обвинили силовиков в обстреле автобуса с рабочими

ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь в сторону автобуса с рабочими Донецкой фильтровальной станции, пострадавших нет, заявил в понедельник представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В ведомстве пояснили, что с 5.25 (совпадает с мск) силовики ведут массированный минометный огонь в направлении подконтрольного ДНР города Ясиноватая.
"В 9.20 (мск - Прим. ред) в зону обстрела попал автобус рабочей смены Донецкой фильтровальной станции. На данный момент автобус с сотрудниками покинул место происшествия, к счастью никто не пострадал", - сообщил представитель ведомства. Также представительстве ДНР в СЦКК добавили, что обстрелу со стороны силовиков подвергся район Васильевской насосной станции, персонал находится в укрытии.