В ДНР обвинили силовиков в обстреле автобуса с рабочими

ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь в сторону автобуса с рабочими Донецкой фильтровальной станции, пострадавших нет, заявил в понедельник представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В ведомстве пояснили, что с 5.25 (совпадает с мск) силовики ведут массированный минометный огонь в направлении подконтрольного ДНР города Ясиноватая.