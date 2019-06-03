Косачев прокомментировал новое предложение США к России по Сирии

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Новое предложение США к РФ с признанием легитимности сирийского лидера Башара Асада, если Москва согласится сдерживать иранское влияние в этой стране, можно приветствовать, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Ранее саудовское издание Asharq Al-Awsat со ссылкой на западные дипломатические источники сообщило, что США и Израиль намерены на трехсторонней встрече в Иерусалиме предложить России признание легитимности сирийского лидера Башара Асада и снятие санкций с сирийских властей, если Москва согласится сдерживать иранское влияние в этой стране.

"Можно только приветствовать желание Вашингтона признать, наконец, очевидные факты. Но вряд ли предметом каких-либо договоренностей России и США может быть присутствие в Сирии какой-то третьей стороны, будь то Иран или еще кто-то. Легитимность власти предполагает и понимание легитимности ее союзнических или иных отношений с другими странами. И зарубежное военное присутствие в Сирии обусловлено вполне конкретными обстоятельствами: противодействием так называемому ИГИЛ* и иным террористическим угрозам", - написал Косачев в Facebook

Он добавил, что если США хотят, чтобы присутствие снизилось, нужно сделать все, чтобы терроризм в этой стране и в регионе был разгромлен.