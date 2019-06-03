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РИА Новости
Война в Сирии

Косачев прокомментировал новое предложение США к России по Сирии

Вчера, 11:23
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Новое предложение США к РФ с признанием легитимности сирийского лидера Башара Асада, если Москва согласится сдерживать иранское влияние в этой стране, можно приветствовать, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Ранее саудовское издание Asharq Al-Awsat со ссылкой на западные дипломатические источники сообщило, что США и Израиль намерены на трехсторонней встрече в Иерусалиме предложить России признание легитимности сирийского лидера Башара Асада и снятие санкций с сирийских властей, если Москва согласится сдерживать иранское влияние в этой стране.
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
Вчера, 09:33
Эксперт рассказал о перспективах предложенной США сделки по Сирии
"Можно только приветствовать желание Вашингтона признать, наконец, очевидные факты. Но вряд ли предметом каких-либо договоренностей России и США может быть присутствие в Сирии какой-то третьей стороны, будь то Иран или еще кто-то. Легитимность власти предполагает и понимание легитимности ее союзнических или иных отношений с другими странами. И зарубежное военное присутствие в Сирии обусловлено вполне конкретными обстоятельствами: противодействием так называемому ИГИЛ* и иным террористическим угрозам", - написал Косачев в Facebook.
Он добавил, что если США хотят, чтобы присутствие снизилось, нужно сделать все, чтобы терроризм в этой стране и в регионе был разгромлен.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииКонстантин КосачевСирияРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Не надо никаких сделок! Пусть эти американцы убираются из Сирии!
3 июня, 11:42
avtorizaru
14100012
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