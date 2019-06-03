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РИА Новости

Россия призвала суд ООН отклонить иск Украины по международным конвенциям

Вчера, 11:23
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗдание Международного суда ООН в Гааге
Здание Международного суда ООН в Гааге
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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БРЮССЕЛЬ, 3 июн — РИА Новости. Иск Украины к России по международным конвенциям должен быть отклонен, заявил на слушаниях в Гааге представитель российской стороны.
Речь идет об обвинениях со стороны Киева в нарушении конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации расовой дискриминации.
Как отметил дипломат, иск не подпадает под юрисдикцию Международного суда ООН.
По его словам, в 2017 году суд уже рассматривал доводы украинской стороны и счел их необоснованными. Впоследствии Киев не смог предоставить обоснования для своего иска.
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"Очевидно, почему Украина сосредоточилась на этих двух конвенциях: они содержат положения, по которым Россия согласилась разрешать споры в суде, но только те, которые касаются содержания конвенций. Украина же пытается использовать конвенции как способ рассмотреть в суде более широкий набор вопросов", — отметил он.
Дипломат пояснил, что одна часть дела касается внутреннего военного конфликта, развязанного самими украинскими властями на востоке страны, а вторая является попыткой оспорить воссоединение Крыма с Россией вопреки тому факту, что оно произошло на основе референдума.
Слушания пройдут в два раунда: первый 3 и 4 июня, второй 6 и 7 июня: сначала российская сторона представит возражения, затем украинские представители изложат свою позицию.
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Суть иска

Украина подала иск в Международный суд ООН в Гааге в январе 2017 года.
Киев обвинил Москву в поддержке терроризма и поставках оружия в Донбасс, а также дискриминации крымских татар и украинцев в Крыму.
На период разбирательства Киев требовал ввести "временные меры" против России. Суд удовлетворил просьбу лишь наполовину: согласился с доводами по конвенции о дискриминации.
В МИД заявили, что "отрицают наличие спора между двумя странам по упомянутым конвенциям в принципе и намерены обосновать тот факт, что Украина недобросовестно пытается задействовать их механизмы разрешения споров для достижения политических целей".
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Примут политическое решение последних лет - Россия виновата. И плевать нам должно быть на их решение.
3 июня, 12:10
Арсений Понфиленко
5420006
Украина - основной источник вони в Европе.
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mmiasnikov
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