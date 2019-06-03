Россия призвала суд ООН отклонить иск Украины по международным конвенциям

БРЮССЕЛЬ, 3 июн — РИА Новости. Иск Украины к России по международным конвенциям должен быть отклонен, заявил на слушаниях в Гааге представитель российской стороны.

Речь идет об обвинениях со стороны Киева в нарушении конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации расовой дискриминации.

Как отметил дипломат, иск не подпадает под юрисдикцию Международного суда ООН.

По его словам, в 2017 году суд уже рассматривал доводы украинской стороны и счел их необоснованными. Впоследствии Киев не смог предоставить обоснования для своего иска.

"Очевидно, почему Украина сосредоточилась на этих двух конвенциях: они содержат положения, по которым Россия согласилась разрешать споры в суде, но только те, которые касаются содержания конвенций. Украина же пытается использовать конвенции как способ рассмотреть в суде более широкий набор вопросов", — отметил он.

Дипломат пояснил, что одна часть дела касается внутреннего военного конфликта, развязанного самими украинскими властями на востоке страны, а вторая является попыткой оспорить воссоединение Крыма с Россией вопреки тому факту, что оно произошло на основе референдума.

Слушания пройдут в два раунда: первый 3 и 4 июня, второй 6 и 7 июня: сначала российская сторона представит возражения, затем украинские представители изложат свою позицию.

Суть иска

Украина подала иск в Международный суд ООН в Гааге в январе 2017 года.

Киев обвинил Москву в поддержке терроризма и поставках оружия в Донбасс, а также дискриминации крымских татар и украинцев в Крыму.

На период разбирательства Киев требовал ввести "временные меры" против России. Суд удовлетворил просьбу лишь наполовину: согласился с доводами по конвенции о дискриминации.