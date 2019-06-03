В Швеции слушания по делу Ассанжа пройдут за закрытыми дверями

УППСАЛА (Швеция), 3 июн — РИА Новости. Суд принял решение провести слушания по вопросу заочного ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа за закрытыми дверями, передает корреспондент РИА Новости.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по ордерам Швеции и США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Вскоре после этого прокуратура Швеции заявила о возобновлении следствия в отношении Ассанжа.
12 апреля, 12:02"Он – провидец. Не помню, чтобы он ошибался". Маргарита Симоньян об АссанжеГлавный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о личном знакомстве с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, назвав его провидцем и великим человеком, готовым продолжать борьбу.
Несмотря на то, что изначально слушания должны были быть открыты для прессы, адвокат Ассанжа запросил провести слушания за закрытыми дверями, по его словам это служит "не только интересам Джулиана Ассанжа, но и женщины (истца - ред.)".
В понедельник суд Уппсалы должен принять решение, удовлетворять или нет запрос прокуратуры о заочном аресте основателя WikiLeaks. В случае, если суд решит арестовать Ассанжа, прокурор намерена запросить его экстрадицию в Швецию из Великобритании.