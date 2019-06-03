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РИА Новости

В Швеции слушания по делу Ассанжа пройдут за закрытыми дверями

Вчера, 11:20
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© AP Photo / PA / Victoria JonesОснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж в полицейском фургоне после задержания в Лондоне
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в полицейском фургоне после задержания в Лондоне
© AP Photo / PA / Victoria Jones
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в полицейском фургоне после задержания в Лондоне. Архивное фото
УППСАЛА (Швеция), 3 июн — РИА Новости. Суд принял решение провести слушания по вопросу заочного ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа за закрытыми дверями, передает корреспондент РИА Новости.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по ордерам Швеции и США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Вскоре после этого прокуратура Швеции заявила о возобновлении следствия в отношении Ассанжа.
«Он –провидец. Не помню, чтобы он ошибался» Маргарита Симоньян о Джулиане Ассанже
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Несмотря на то, что изначально слушания должны были быть открыты для прессы, адвокат Ассанжа запросил провести слушания за закрытыми дверями, по его словам это служит "не только интересам Джулиана Ассанжа, но и женщины (истца - ред.)".
В понедельник суд Уппсалы должен принять решение, удовлетворять или нет запрос прокуратуры о заочном аресте основателя WikiLeaks. В случае, если суд решит арестовать Ассанжа, прокурор намерена запросить его экстрадицию в Швецию из Великобритании.
Сторонник Джулиана Ассанжа с его портретом у здания суда в Лондоне. 1 мая 2019
31 мая, 16:53
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WikiLeaksДжулиан АссанжУпсала (город)Дело против основателя WikiLeaks Джулиана АссанжаВ мире
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