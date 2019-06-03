Голикова заявила, что более 120 тысяч детей не обеспечены местами в яслях

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Более 120 тысяч детей от полутора до трёх лет по состоянию на 1 мая 2019 года не обеспечены местами в яслях, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании итоговой коллегии министерства просвещения РФ.

Вице-премьер отметила, что, несмотря на выделение средств из федерального бюджета на создание мест в яслях, по-прежнему существуют очереди.

"По данным электронной очереди, по состоянию на 1 мая 2019 года численность детей, не обеспеченных местами в яслях, в возрасте до трёх лет составила 120,1 тысячи детей, из них в возрасте от полутора до трех лет - 114,3 тысячи детей", - сказала она.

Голикова сообщила, что также ощущается нехватка мест в дошкольных учреждениях для детей от трёх до семи лет.