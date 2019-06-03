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РИА Новости

Голикова заявила, что более 120 тысяч детей не обеспечены местами в яслях

Вчера, 11:19
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© РИА Новости / ТК "Городской телеканал" / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова выступает на итоговом заседании коллегии министерства просвещения России
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова выступает на итоговом заседании коллегии министерства просвещения России
© РИА Новости / ТК "Городской телеканал"
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова выступает на итоговом заседании коллегии министерства просвещения России
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Более 120 тысяч детей от полутора до трёх лет по состоянию на 1 мая 2019 года не обеспечены местами в яслях, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании итоговой коллегии министерства просвещения РФ.
Вице-премьер отметила, что, несмотря на выделение средств из федерального бюджета на создание мест в яслях, по-прежнему существуют очереди.
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"По данным электронной очереди, по состоянию на 1 мая 2019 года численность детей, не обеспеченных местами в яслях, в возрасте до трёх лет составила 120,1 тысячи детей, из них в возрасте от полутора до трех лет - 114,3 тысячи детей", - сказала она.
Голикова сообщила, что также ощущается нехватка мест в дошкольных учреждениях для детей от трёх до семи лет.
"Я обращаю внимание, что нельзя забывать о той программе, которая совсем недавно была завершена: это дети и обеспечение их местами (в дошкольных учреждениях - ред.) в возрасте от трех до семи лет. К сожалению, пока еще в отдельных регионах страны у нас имеются такие проблемы: сегодня это почти 62 тысячи детей, не обеспеченных местами для соответствующей возрастной группы", - сказала вице-премьер.
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Татьяна ГоликоваРоссия
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