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РИА Новости
Культура

Внучка Чаплина назвала российскую публику самой лучшей в мире

Вчера, 11:16
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Внучка Чарли Чаплина Аурелия Тьере, которая приехала на гастроли в Москву на Чеховский фестиваль со спектаклем "Колокольчики и заклинания" в интервью РИА Новости сказала, что публика в России самая лучшая в мире.
"Мне кажется, что это самая лучшая публика в мире, очень искренняя, доброжелательная. Я два раза была в России со спектаклями, и это были самые прекрасные из тех, которые у меня были. Публика потрясающая. Я скрещиваю пальцы перед нынешним выступлением", - сказала она.
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Актриса призналась, что помнит некоторые места в Москве, где уже бывала.
"Пока я шла из отеля в театр, прошла Пушкинскую площадь и театр имени Пушкина, где мы были в прошлый приезд. Некоторые места я узнаю, и хочется вспомнить, что с ними было связано и как это было. Конечно, хочется еще пройтись по городу, погулять. Надеюсь, что еще удастся", - сказала Тьере.
"Колокольчики и заклинания" - третья совместная работа Виктории Тьере-Чаплин и Аурелии Тьере, дочери и внучки Чарли Чаплина. Ранее они создали спектакли "Оратория Аурелии" (2003), который был с успехом показан во всем мире сотни раз, и "Шепот стен" (2011), с которым они гастролировали во Франции, Италии, Бразилии, России.
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