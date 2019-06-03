Внучка Чаплина назвала российскую публику самой лучшей в мире

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Внучка Чарли Чаплина Аурелия Тьере, которая приехала на гастроли в Москву на Чеховский фестиваль со спектаклем "Колокольчики и заклинания" в интервью РИА Новости сказала, что публика в России самая лучшая в мире.

"Мне кажется, что это самая лучшая публика в мире, очень искренняя, доброжелательная. Я два раза была в России со спектаклями, и это были самые прекрасные из тех, которые у меня были. Публика потрясающая. Я скрещиваю пальцы перед нынешним выступлением", - сказала она.

Актриса призналась, что помнит некоторые места в Москве, где уже бывала.

"Пока я шла из отеля в театр, прошла Пушкинскую площадь и театр имени Пушкина, где мы были в прошлый приезд. Некоторые места я узнаю, и хочется вспомнить, что с ними было связано и как это было. Конечно, хочется еще пройтись по городу, погулять. Надеюсь, что еще удастся", - сказала Тьере.