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РИА Новости

Температура в Москве на этой неделе приблизится к рекордным показателям

Вчера, 11:16
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГорожане отдыхают у фонтанов в парке искусств "Музеон"
Горожане отдыхают у фонтанов в парке искусств Музеон
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Температура воздуха в Москве может приблизиться к рекордным показателям в отдельные дни на этой неделе, к концу недели столбики термометров покажут до 31 градуса тепла, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"В пятницу и субботу минимальная температура ночью по региону 14-19, дневная плюс 26-31. В Москве буде порядка 30-31 градуса. На этой неделе в отдельные дни температура воздуха может приблизиться к рекордным значениям", - сообщила Позднякова.
Метеоролог отметила, что всю эту неделю погоду будет определять антициклон, при переменной облачности, а в ночные часы даже при небольшой облачности, осадков не ожидается до субботы включительно. Кроме того, в ночные и дневные часы температура постепенно будет повышаться.
"Ближайшей ночью в Москве плюс 12-14 градусов, по области плюс 9-14. Дневная температура сегодня 21-23, завтра 21- 25. В последующие дни будет происходить трансформация воздуха, и температура будет повышаться и за счет дневных, и за счет ночных температур", - заключила Позднякова.
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