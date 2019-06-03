Температура в Москве на этой неделе приблизится к рекордным показателям

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Температура воздуха в Москве может приблизиться к рекордным показателям в отдельные дни на этой неделе, к концу недели столбики термометров покажут до 31 градуса тепла, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"В пятницу и субботу минимальная температура ночью по региону 14-19, дневная плюс 26-31. В Москве буде порядка 30-31 градуса. На этой неделе в отдельные дни температура воздуха может приблизиться к рекордным значениям", - сообщила Позднякова.

Метеоролог отметила, что всю эту неделю погоду будет определять антициклон, при переменной облачности, а в ночные часы даже при небольшой облачности, осадков не ожидается до субботы включительно. Кроме того, в ночные и дневные часы температура постепенно будет повышаться.