В "Росатоме" прокомментировали арест главы главного уранодобывающего завода

МОСКВА/ЧИТА, 3 июн - РИА Новости. Арест бывшего главы крупнейшего в России уранодобывающего предприятия "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" (ППГХО, Краснокаменск, Забайкалье) Александра Глотова не сказался на производстве, заявил журналистам генеральный директор уранового холдинга госкорпорации "Росатом" АРМЗ Владимир Верховцев.

Глотов в конце мая был арестован по делу о взяточничестве. Ранее забайкальская полиция сообщала, что задержанный подозревается в получении взяток на 8 миллионов рублей за обещание устроить победу бизнесмену в тендере. По данным следователей СК, депутат совета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края VI созыва Орхан Пашаев, который является руководителем одного из местных предприятий, дал взятку гендиректору Глотову в размере 500 тысяч рублей за возможность оказания услуг по организации питания работников ППГХО.

Обязанности генерального директора ППГХО исполняет главный инженер Иван Киселев.

"Тот случай, который произошёл на ППГХО, конечно, тяжелейший удар по имиджу предприятия. Если говорить морскими терминами, это "пробоина ниже ватерлинии". Но мы уже предприняли все необходимые шаги как по обеспечению безопасности на производстве, так и по сохранению управления. Таким образом, на производственном процессе это не отразилось", - отметил Верховцев, слова которого цитирует пресс-служба ППГХО.

Верховцев подчеркнул, что строительство на ППГХО стратегически важного уранового рудника №6 идет в соответствии с графиком.

"Для нас главное, чтобы такие случаи вовремя выявлялись и по ним вовремя принимались решения, что в итоге делает недопустимым подобное в будущем. Поэтому ключевой задачей для нас является "перешерстить всю ситуацию", выяснить, что и где ещё требует зачистки, сделать правильные кадровые назначения. Уверен, что будут правильно приняты все кадровые решения, внесены изменения в процедуры, а в итоге - создана защищённая, чистоплотная система работы", - отметил в свою очередь врио губернатора Забайкалья Александр Осипов, слова которого приведены в пресс-релизе. Осипов отметил, что руководство края "работало, работает и будет работать с правоохранительными и контрольно-надзорными органами".