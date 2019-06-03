Консульство России в Гуанчжоу не получало информацию о задержании учителей

Проверки с нервотрепкой. Узнают ли все о вас в Китае из смартфона

Генконсульство РФ в Гуанчжоу попросило компетентные органы КНР объяснить необходимость просмотра телефонов и проверки переписки в мессенджерах при пересечении границы. Действительно ли такие проверки необходимы?