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РИА Новости

Консульство России в Гуанчжоу не получало информацию о задержании учителей

Вчера, 11:12
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ПЕКИН, 3 июн – РИА Новости. Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу не получало от китайской стороны информации о задержании российских преподавателей и воспитателей в городе Фошань, которые, возможно, работали нелегально, сообщил РИА Новости атташе генконсульства Григорий Колышкин.
Ранее в различных социальных сетях появилась неподтвержденная информация, что в городе Фошань (провинция Гуандун) были задержаны до 30 российских учителей и воспитателей, которые, возможно, были трудоустроены на территории КНР по нерабочим визам.
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"Официальной информации о задержании российских граждан генконсульство не получало", - сказал Колышкин на просьбу прокомментировать появившиеся сообщения.
Он пояснил, что, согласно российско-китайским консульским договоренностям, китайская сторона должна уведомлять консульство о задержании российских граждан в течение трех дней, поясняя причину, место, время задержания, а также возможные сроки, когда человека могут выпустить.
"Китайская сторона нам пока еще ничего не сообщила", - добавил представитель генконсульства.
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