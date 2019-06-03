Консульство России в Гуанчжоу не получало информацию о задержании учителей

ПЕКИН, 3 июн – РИА Новости. Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу не получало от китайской стороны информации о задержании российских преподавателей и воспитателей в городе Фошань, которые, возможно, работали нелегально, сообщил РИА Новости атташе генконсульства Григорий Колышкин.
Ранее в различных социальных сетях появилась неподтвержденная информация, что в городе Фошань (провинция Гуандун) были задержаны до 30 российских учителей и воспитателей, которые, возможно, были трудоустроены на территории КНР по нерабочим визам.
"Официальной информации о задержании российских граждан генконсульство не получало", - сказал Колышкин на просьбу прокомментировать появившиеся сообщения.
Он пояснил, что, согласно российско-китайским консульским договоренностям, китайская сторона должна уведомлять консульство о задержании российских граждан в течение трех дней, поясняя причину, место, время задержания, а также возможные сроки, когда человека могут выпустить.
"Китайская сторона нам пока еще ничего не сообщила", - добавил представитель генконсульства.