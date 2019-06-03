Ученые опровергли опасность кофе для сердца

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Люди, выпивающие по 25 чашек кофе в день, примерно так же часто страдают от болезней сердца и сосудов, что и прочие граждане, не употребляющие этого напитка. К такому выводу пришли врачи, . Люди, выпивающие по 25 чашек кофе в день, примерно так же часто страдают от болезней сердца и сосудов, что и прочие граждане, не употребляющие этого напитка. К такому выводу пришли врачи, выступавшие на ежегодной встрече Британского общества кардиологии в Манчестере.

"Кофе очень популярно по всему миру, и в последние годы многие люди начали отказываться от него, опасаясь появления проблем с сердцем. Хотя мы и не можем раскрыть причинно-следственную связь, нам удалось показать, что кофе не настолько вредно для артерий и сердца, как показывали прошлые исследования", — рассказывает Кеннет Фунг (Kennth Fung) из университета королевы Марии в Лондоне (Великобритания).

В последние годы ученые начали активно изучать то, как различные обыденные продукты питания, в том числе и кофе, влияют на здоровье человека и на работу его организма. К примеру, биологи достаточно давно считали, что употребление кофе и других кофеиносодержащих напитков может негативно влиять на работу сердца у людей с аритмией, однако длительные наблюдения за здоровьем нескольких тысяч "сердечников" показали, что это не так.

С другой стороны, вопрос существования позитивных эффектов от употребления кофе пока остается предметом споров среди ученых. За последние годы многие группы исследователей обнаружили, что употребление более трех чашек кофе в день заметно снижает риск развития инфарктов и ряда других болезней, а другие научные коллективы, наоборот, говорят о том, что такой связи нет.

Фунг и его коллеги провели одну из самых масштабных проверок подобных заявлений, наблюдая за здоровьем примерно восьми тысяч любителей кофе и других добровольцев, почти никогда или в принципе не пивших его.

Все эти люди, как отмечают ученые, изначально не страдали от болезней сердца и других хронических заболеваний. Они согласились пройти два простых теста – замерить эластичность стенок аорты и жесткость всех артерий в целом. Оба этих параметра напрямую влияют на здоровье сердечно-сосудистой системы и их отклонения от нормы резко повышают шансы заполучить сердечный приступ или другие тяжелые проблемы с работой кровеносных органов.

Ученые опросили добровольцев на предмет того, как много кофе они пили, и разбили их на три группы. Члены первой из них пили меньше чашки в день, второй – от одной до пяти, а третьей – от пяти до двадцати пяти. Сравнивая данные по состоянию сосудов в каждой из них, кардиологи пытались понять, как влияет кофе на оба этих параметра.

Небольшие различия между группами действительно были, однако они были связаны не с кофе, а с тем, что любители этого напитка чаще были курильщиками и мужчинами. Когда ученые учли этот фактор в анализе данных, все различия в толщине стенок артерий и в эластичности аорты исчезли. Это было характерно даже для тех любителей кофе, которые выпивали по 25 чашек в день.