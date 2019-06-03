Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-03T11:11Z
https://ria.ru/20190603/1555202516.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

В Ростехе обвинили СМИ в завышении в десятки раз цифр о штате в Венесуэле

Вчера, 11:11
1799
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Цифры в СМИ о штате сотрудников Ростеха в Венесуэле преувеличены в десятки раз, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ростеха.
Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на неназванный источник заявило, что число российских специалистов в Венесуэле "сократилось" до нескольких десятков. По данным издания, за несколько месяцев число специалистов Ростеха, которые якобы отвечают за подготовку венесуэльских военных и консультации по контрактам на поставку вооружений, сократилось примерно с 1 тысячи до нескольких десятков.
Здание Министерства иностранных дел РФ
Вчера, 09:15
Россия опровергла сообщения об отзыве военных советников из Венесуэлы
"Цифры, приведенные в статье The Wall Street Journal в отношении присутствия штата сотрудников Ростеха в Венесуэле, преувеличены в десятки раз. Состав представительства остается неизменным много лет. Что касается технических специалистов, то они периодически прибывают в страну для ремонта и обслуживания ранее поставленной техники. На днях, например, завершились технические работы по обслуживанию партии самолетов", - сообщили в пресс-службе.
Как в свою очередь сообщили в Рособоронэкспорте (входит в Ростех), российские организации, участвующие в российско-венесуэльском военно-техническом сотрудничестве, сохраняют приверженность курсу на углубление взаимодействия с министерством обороны и другими государственными ведомствами Венесуэлы, уделяя особое внимание выполнению договоренностей по созданию в Венесуэле оборонных предприятий, а также обучению специалистов и своевременному обслуживанию ранее поставленной техники.
2620001
Обсудить 1
Попытка госпереворота в ВенесуэлеРостехВенесуэлаВ мире
Рекомендуем
Здание Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве
СБУ пообещала ответить на видеоролик о "захвате" Румынией части Украины
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский и бывший президент Украины Леонид Кучма во время совместного брифинга в Киеве
Кучма инициирует прекращение огня в Донбассе на время сбора урожая
Сербия решительно осудила силовую акцию косовоалбанской полиции
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев прокомментировал новое предложение США к России по Сирии
Лента
новостей
Стенд компании Huawei
Huawei купила российские технологии распознавания лиц, сообщили СМИ
На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube
Александр Постригань
У экс-главы Клинского района нашли имущество на девять миллиардов рублей
Напугавший украинских силовиков пользователь YouTube обратился к Матиосу
"Напугавший" украинских силовиков пользователь YouTube обратился к Матиосу
Сирия
США и Израиль намерены предложить России сделку по Сирии, сообщили СМИ
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео назвал условие для нового соглашения с Ираном по атому
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме прокомментировали возможное предложение США по Сирии
Представители националистических организаций сбивают надпись под бюстом маршала Георгия Жукова в Харькове возле Дворца спорта
Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове
Друг погибшего в Подмосковье спецназовца назвал предполагаемого убийцу
В Сирии нанесли удар по военному аэродрому
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба
Польша получит чистую нефть по "Дружбе" 8-9 июня
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:19В Госдуме прокомментировали решение профильного комитета ПАСЕ по России
01:15Трамп нарушил протокол, слегка коснувшись спины Елизаветы Второй
01:09В Грузии заявили о готовности упростить кораблям НАТО доступ в порты страны
01:09В столице Мексики мальчикам разрешили ходить в школу в юбках
01:02Команда Зеленского готовит стратегию "возвращения Крыма"
00:55МИД Украины пожаловался на возможное возвращение России в ПАСЕ
00:48Аргентина начинает экспорт сжиженного природного газа
00:44Исследование: вклад туризма в ВВП России к 2025 году может вырасти вдвое
00:41Члены Совбеза ООН могут обсудить ситуацию в Венесуэле вне заседаний
00:37СМИ сообщили о трех вооруженных нападениях на силовиков в Ливане
00:26В Красноярске локализовали крупный пожар на складе ГСМ
00:22Российские военные успешно испытали новую ракету системы ПРО
00:18Зеленский отреагировал на смерть ребенка из-за стрельбы пьяных полицейских
00:17Вопрос дискриминации УПЦ надо поднимать в ООН, СЕ и ОБСЕ, считают в СПЧ
00:09Эксперты рассказали, как туристам не потерять деньги при бронировании жилья
23:58США одобрили поставки F-16 в Болгарию
23:55В Красноярске загорелся склад горюче-смазочных материалов
23:43Мексика и США закрыли споры в ВТО вокруг пошлин на сталь и алюминий
23:37Российская миссия объяснила блокировку заявления Совбеза ООН по Сирии
23:17Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения MH17
Лента новостейМолния