В Ростехе обвинили СМИ в завышении в десятки раз цифр о штате в Венесуэле

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Цифры в СМИ о штате сотрудников Ростеха в Венесуэле преувеличены в десятки раз, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ростеха.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на неназванный источник заявило, что число российских специалистов в Венесуэле "сократилось" до нескольких десятков. По данным издания, за несколько месяцев число специалистов Ростеха, которые якобы отвечают за подготовку венесуэльских военных и консультации по контрактам на поставку вооружений, сократилось примерно с 1 тысячи до нескольких десятков.

"Цифры, приведенные в статье The Wall Street Journal в отношении присутствия штата сотрудников Ростеха в Венесуэле, преувеличены в десятки раз. Состав представительства остается неизменным много лет. Что касается технических специалистов, то они периодически прибывают в страну для ремонта и обслуживания ранее поставленной техники. На днях, например, завершились технические работы по обслуживанию партии самолетов", - сообщили в пресс-службе.