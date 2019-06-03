ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 июн - РИА Новости. Авиакомпания "ЮТэйр" предоставила резервный борт пассажирам рейса Уфа - Сургут, которые не смогли вылететь в понедельник из-за поломки подкрылок у самолета, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

Ранее власти Башкирии заявили, что Boeing 737-500 авиакомпании "ЮТэйр", следовавший по маршруту Уфа - Сургут, не смог вылететь из уфимского аэропорта. На борту в тот момент находилось 123 человека. Представитель регионального комитета по транспорту отмечал, что командир судна при разбеге самолета принял решение прекратить взлет из-за сработавшей сигнализации.

В пресс-службе авиакомпании подтвердили РИА Новости, что самолет не вылетел из-за срабатывания сигнализации о предкрылках. "По правилам, компания меняет борт. Самолет вылетит в 12.30 местного времени (10.30 мск)", - добавил представитель перевозчика.