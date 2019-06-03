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РИА Новости

Голикова прокомментировала проект о допуске студентов к работе в школах

Вчера, 11:08
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВице-премьер РФ Татьяна Голикова во время выступления в рамках "правительственного часа" на пленарном заседании Государственной думы РФ в Москве. 3 апреля 2019
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время выступления в рамках правительственного часа на пленарном заседании Государственной думы РФ в Москве. 3 апреля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова надеется, что поправки в законопроект "Об образовании" в части допуска студентов к официальной работе в школах в РФ пройдут первое чтение в Государственной думе летом.
"Подготовлен законопроект о внесении изменений в закон "Об Образование", который позволит школам привлекать к занятиям специалистов из других сфер, студентов, аспирантов, не имеющих педагогического образования, но имеющих специализацию по предмету. Мы очень рассчитываем, что первое чтение, запланированное Государственной думой на июнь 2019 года, пройдет, и мы быстро продвинем этом законопроект", - заявила Голикова на коллегии министерства просвещения.
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Проект о внесении изменений в федеральный закон "Об образовании в РФ" инициирован правительством и был внесен на рассмотрение в Госдуму в мае. В настоящее время к работе в школах допускаются только педагоги с высшим или средним профессиональным образованием. При одобрении поправок нижней палатой парламента студенты смогут работать по профессии и получать заработную плату, а не только проходить практику, сообщается в релизе. При этом профильные ведомства - Минпросвещения, Минтруд и Минобрнауки - разработают условия и порядок приема студентов на работу в школы.
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Татьяна ГоликоваПросвещениеОбщество
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