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РИА Новости
Культура

Около 100 тысяч человек посетили книжный фестиваль "Красная площадь"

Вчера, 11:07
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкКнижный фестиваль "Красная площадь 2019"
Книжный фестиваль Красная площадь 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Книжный фестиваль "Красная площадь 2019". Архивное фото
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Около 100 тысяч человек посетили книжный фестиваль "Красная площадь" за два дня работы, об этом на организационном комитете по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в РФ в 2016–2021 годах сообщил замглавы Роспечати Владимир Григорьев.
Фестиваль "Красная площадь", в рамках которого запланировано более 700 мероприятий, открылся в субботу и продлится до 6 июня.
"В этом году нам повезло с погодой, фестиваль уже посетило почти 100 тысяч человек. Это грандиознейший праздник книги для читателей, издателей, авторов", — сказал Григорьев.
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КультураКнижный фестиваль "Красная площадь"Владимир Григорьев (чиновник)РоспечатьМосква
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