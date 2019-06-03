МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Около 100 тысяч человек посетили книжный фестиваль "Красная площадь" за два дня работы, об этом на организационном комитете по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в РФ в 2016–2021 годах сообщил замглавы Роспечати Владимир Григорьев.

Фестиваль "Красная площадь", в рамках которого запланировано более 700 мероприятий, открылся в субботу и продлится до 6 июня.