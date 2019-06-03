В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 10 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - семь, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 10 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - семь, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в Facebook

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 10 случаев стрельбы в провинциях: Латакия – девять, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано семь случаев стрельбы в провинциях: Идлиб – один, Хама – шесть", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в течение суток Центр провел две гуманитарные акции. В населенном пункте Маррат провинции Дейр-Эз-Зор и в лагере "Харем" в населенном пункте Латакия провинции Латакия выдано по 500 продовольственных наборов общим весом 2165 килограммов.