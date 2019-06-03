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РИА Новости
Война в Сирии

В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

Вчера, 11:01
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкНабережная реки Оронт в городе Хама
Набережная реки Оронт в городе Хама
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Набережная реки Оронт в городе Хама. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 10 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - семь, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в Facebook.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 10 случаев стрельбы в провинциях: Латакия – девять, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано семь случаев стрельбы в провинциях: Идлиб – один, Хама – шесть", - говорится в сообщении.
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
Вчера, 09:33
Эксперт рассказал о перспективах предложенной США сделки по Сирии
Добавляется, что в течение суток Центр провел две гуманитарные акции. В населенном пункте Маррат провинции Дейр-Эз-Зор и в лагере "Харем" в населенном пункте Латакия провинции Латакия выдано по 500 продовольственных наборов общим весом 2165 килограммов.
В Минобороны также добавили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось - 2518. Число вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также осталось прежним - 234.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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