В Бангкоке назвали причину пожара на рынке Чатучак

Пожар на рынке Чатучак в Бангкоке, Таиланд. 2 июня 2019

© AP Photo / Younes Parvin Пожар на рынке Чатучак в Бангкоке, Таиланд. 2 июня 2019

БАНГКОК, 3 июн - РИА Новости. Причиной пожара, произошедшего в воскресенье вечером на всемирно известном рынке Чатучак в столице Таиланда Бангкоке, стал взрыв электрического трансформатора, сообщает в понедельник интернет-версия газеты Причиной пожара, произошедшего в воскресенье вечером на всемирно известном рынке Чатучак в столице Таиланда Бангкоке, стал взрыв электрического трансформатора, сообщает в понедельник интернет-версия газеты Bangkok Post со ссылкой на следственную комиссию, работающую на месте пожара.

Пожар начался со взрыва трансформатора, от которого загорелся ближайший к нему магазин, сообщили газете участники расследования.

Отмечается, что следствие на месте пожара ведет группа экспертов из состава пожарной полиции и управления криминалистической экспертизы главного управления национальной полиции Таиланда.

По последним данным, площадь пожара составила более восьми тысяч квадратных метров. Полностью сгорели магазины, находившиеся на участке площадью тысяча квадратных метров в центре пораженной пожаром территории.

Газета сообщает, что мэрия города выплатит компенсации в размере 10 тысяч таиландских бат (около 300 долларов) владельцам каждого поврежденного или сгоревшего магазина, а также предоставит им бесплатно на один год торговые места под временными тентами на территории рынка.

По словам членов следственной комиссии, в пожаре никто не пострадал.

Ранее таиландские СМИ сообщали о двух пожарных, получивших легкие ожоги во время тушения пожара. Все гражданские лица, находившиеся на рынке в момент возгорания, были успешно эвакуированы.