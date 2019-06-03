Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-03T10:58Z
https://ria.ru/20190603/1555201853.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155520/21/1555202192_0:848:2048:2000_1036x0_80_0_0_baf1b23bee9c08582bce1824174256aa.jpg
РИА Новости

В Бангкоке назвали причину пожара на рынке Чатучак

Вчера, 10:58
178
© AP Photo / Younes ParvinПожар на рынке Чатучак в Бангкоке, Таиланд. 2 июня 2019
Пожар на рынке Чатучак в Бангкоке, Таиланд. 2 июня 2019
© AP Photo / Younes Parvin
БАНГКОК, 3 июн - РИА Новости. Причиной пожара, произошедшего в воскресенье вечером на всемирно известном рынке Чатучак в столице Таиланда Бангкоке, стал взрыв электрического трансформатора, сообщает в понедельник интернет-версия газеты Bangkok Post со ссылкой на следственную комиссию, работающую на месте пожара.
Пожар начался со взрыва трансформатора, от которого загорелся ближайший к нему магазин, сообщили газете участники расследования.
Отмечается, что следствие на месте пожара ведет группа экспертов из состава пожарной полиции и управления криминалистической экспертизы главного управления национальной полиции Таиланда.
По последним данным, площадь пожара составила более восьми тысяч квадратных метров. Полностью сгорели магазины, находившиеся на участке площадью тысяча квадратных метров в центре пораженной пожаром территории.
Газета сообщает, что мэрия города выплатит компенсации в размере 10 тысяч таиландских бат (около 300 долларов) владельцам каждого поврежденного или сгоревшего магазина, а также предоставит им бесплатно на один год торговые места под временными тентами на территории рынка.
Пожар на контейнеровозе KMTC в тайском порту Лемчабанг. 22 мая 2019
25 мая, 14:03
Эксперт назвал взрыв на контейнеровозе в Таиланде серьезным происшествием
По словам членов следственной комиссии, в пожаре никто не пострадал.
Ранее таиландские СМИ сообщали о двух пожарных, получивших легкие ожоги во время тушения пожара. Все гражданские лица, находившиеся на рынке в момент возгорания, были успешно эвакуированы.
Общая сумма ущерба, нанесенного пожаром, пока неизвестна.
000000
Обсудить 0
БангкокТаиландВ мире
Рекомендуем
В Бангкоке пожар на рынке Чатучак уничтожил 120 магазинов
РИА
Новости
Горожане отдыхают у фонтанов в парке искусств Музеон
В Москве май стал одним из самых теплых за историю наблюдений
Президент Украины Владимир Зеленский и бывший президент Украины Леонид Кучма во время совместного брифинга в Киеве
Кучму вновь назначили представителем Киева в контактной группе по Донбассу
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Организатора протестов в Екатеринбурге оштрафовали на 20 тысяч рублей
Лента
новостей
На Ямале два человека погибли из-за перевернувшейся лодки
Число погибших при взрыве в Кабуле увеличилось до четырех
В Бангкоке загорелся популярный у туристов рынок Чатучак
Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин и Алиев обсудили по телефону российско-азербайджанское сотрудничество
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви
В Кремле предпочли бы, чтобы Калви не имел проблем с законом
Актриса Аурелия Тьере в сцене из спектакля Колокольчики и заклинания
Аурелия Тьере: мне кажется, что в России самая лучшая в мире публика
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки
В Кремле не знают, состоится ли встреча Путина и Трампа на G20
Внучка Чаплина назвала российскую публику самой лучшей в мире
Следственные действия на месте захоронения мужчины в районе села Теньгушево
Житель Мордовии убил священника и закопал тело в поле
В Пакистане не менее 13 человек погибли в ДТП с фургоном и грузовиком
В Кабуле один человек погиб при взрыве в микроавтобусе
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21Грузия ведет переговоры со странами ЕС о легальном трудоустройстве граждан
01:19В Госдуме прокомментировали решение профильного комитета ПАСЕ по России
01:15Трамп нарушил протокол, слегка коснувшись спины Елизаветы Второй
01:09В Грузии заявили о готовности упростить кораблям НАТО доступ в порты страны
01:09В столице Мексики мальчикам разрешили ходить в школу в юбках
01:02Команда Зеленского готовит стратегию "возвращения Крыма"
00:55МИД Украины пожаловался на возможное возвращение России в ПАСЕ
00:48Аргентина начинает экспорт сжиженного природного газа
00:44Исследование: вклад туризма в ВВП России к 2025 году может вырасти вдвое
00:41Члены Совбеза ООН могут обсудить ситуацию в Венесуэле вне заседаний
00:37СМИ сообщили о трех вооруженных нападениях на силовиков в Ливане
00:26В Красноярске локализовали крупный пожар на складе ГСМ
00:22Российские военные успешно испытали новую ракету системы ПРО
00:18Зеленский отреагировал на смерть ребенка из-за стрельбы пьяных полицейских
00:17Вопрос дискриминации УПЦ надо поднимать в ООН, СЕ и ОБСЕ, считают в СПЧ
00:09Эксперты рассказали, как туристам не потерять деньги при бронировании жилья
23:58США одобрили поставки F-16 в Болгарию
23:55В Красноярске загорелся склад горюче-смазочных материалов
23:43Мексика и США закрыли споры в ВТО вокруг пошлин на сталь и алюминий
23:37Российская миссия объяснила блокировку заявления Совбеза ООН по Сирии
Лента новостейМолния