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РИА Новости

Голикова призвала регионы использовать все выделяемые на нацпроекты ресурсы

Вчера, 10:57
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Зампред правительства РФ Татьяна Голикова призвала российские регионы использовать все финансовые ресурсы, выделяемые на реализацию нацпроектов, так как их показатели не корректируются.
"Хочу обратиться ко всем регионам страны, уже такое обращение министерство просвещения направляло. Если вы не способны освоить те финансовые ресурсы, которые сегодня есть, обращаю внимание, что мы не корректируем показатели, показатели остаются к реализации за всеми регионами. Но нельзя допускать неиспользование ресурсов, когда в других регионах есть возможность их использовать. Мы договорились, что в рамках национального проекта "Образование" и любого другого национального проекта возможно перераспределение, чтобы добивать количественных и качественных результатов. Обратите, уважаемые коллеги, на это особое внимание", - сказала Голикова на заседании коллегии Минпросвещения.
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