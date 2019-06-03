Голикова призвала регионы использовать все выделяемые на нацпроекты ресурсы

"Хочу обратиться ко всем регионам страны, уже такое обращение министерство просвещения направляло. Если вы не способны освоить те финансовые ресурсы, которые сегодня есть, обращаю внимание, что мы не корректируем показатели, показатели остаются к реализации за всеми регионами. Но нельзя допускать неиспользование ресурсов, когда в других регионах есть возможность их использовать. Мы договорились, что в рамках национального проекта "Образование" и любого другого национального проекта возможно перераспределение, чтобы добивать количественных и качественных результатов. Обратите, уважаемые коллеги, на это особое внимание", - сказала Голикова на заседании коллегии Минпросвещения.