Ростехнадзор расследует ЧП на заводе "Кристалл" в Дзержинске

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Волжско-Окское управление Ростехнадзора проводит расследование серии взрывов на территории предприятия "Кристалл" в Дзержинске, при которых пострадали 116 человек и было повреждено остекление почти 800 зданий, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Днем в субботу в цехе по производству тротила в ГосНИИ "Кристалл" произошло несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составляла около 100 квадратных метров. Сведений о погибших нет. По последним данным МЧС, пострадали 116 человек, из них 18 госпитализированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".

"Волжско-Окское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору расследует ЧП на ГосНИИ "Кристалл". Комиссия работает на месте с 1 июня", - заявили в ведомстве.

ГосНИИ "Кристалл" - предприятие оборонно-промышленного комплекса, занимается научно-техническим и технологическим обеспечением работ в области создания взрывчатых составов, безопасных технологий их производства, испытаний, транспортировки и утилизации. Завод решает проблемы создания и внедрения технологий получения взрывчатых веществ и составов, снаряжения изделий из них для военной техники и других отраслей промышленности.