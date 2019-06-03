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РИА Новости
Взрыв на заводе в Дзержинске

Ростехнадзор расследует ЧП на заводе "Кристалл" в Дзержинске

Вчера, 10:57
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© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в фотобанкРазбитые стекла в жилом доме в Дзержинске. 1 июня 2019
Разбитые стекла в жилом доме в Дзержинске. 1 июня 2019
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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Разбитые стекла в жилом доме в Дзержинске. 1 июня 2019
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Волжско-Окское управление Ростехнадзора проводит расследование серии взрывов на территории предприятия "Кристалл" в Дзержинске, при которых пострадали 116 человек и было повреждено остекление почти 800 зданий, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Днем в субботу в цехе по производству тротила в ГосНИИ "Кристалл" произошло несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составляла около 100 квадратных метров. Сведений о погибших нет. По последним данным МЧС, пострадали 116 человек, из них 18 госпитализированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".
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"Волжско-Окское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору расследует ЧП на ГосНИИ "Кристалл". Комиссия работает на месте с 1 июня", - заявили в ведомстве.
ГосНИИ "Кристалл" - предприятие оборонно-промышленного комплекса, занимается научно-техническим и технологическим обеспечением работ в области создания взрывчатых составов, безопасных технологий их производства, испытаний, транспортировки и утилизации. Завод решает проблемы создания и внедрения технологий получения взрывчатых веществ и составов, снаряжения изделий из них для военной техники и других отраслей промышленности.
Два месяца назад – 4 апреля 2019 года - в цеху по производству взрывчатки ГосНИИ "Кристалл" прогремел взрыв, который полностью разрушил одноэтажное кирпичное здание. Следом загорелась сухая трава на площади 150 квадратных метров, но обошлось без пострадавших. В короткий срок возгорание потушили. Пострадавших и погибших не было. Представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что причиной взрыва могло стать нарушение безопасности при производстве опасных работ.
Разбитые стекла в жилом доме в Дзержинске. 1 июня 2019
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Взрыв на заводе в ДзержинскеМЧСРостехнадзорНижний НовгородДзержинск (Нижегородская область)Происшествия
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